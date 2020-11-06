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حمادي احمد يحسم الجدل بموضوع استقالته من عضوية إدارة "الصقور"

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-06T11:30:22+0000
حمادي احمد يحسم الجدل بموضوع استقالته من عضوية إدارة "الصقور"

شفق نيوز/ نفى كابتن فريق القوة الجوية لكرة القدم الكابتن حمادي احمد، يوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن تقديم استقالته من الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي.

وذكر المكتب الإعلامي لـ"لصقور" لوكالة شفق نيوز، أن حمادي احمد سينتظر حسم هذا الموضوع حتى الجولة الرابعة من الدوري الممتاز والتي ستجمع القوة الجوية والزوراء، وفي حال عدم حسمها من قبل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة فإنه سيقدم استقالته لقيادة الصقور في المسابقات المحلية والخارجية.

ولفت إلى أنه سيحتفظ بحقه كعضو في الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية واللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقه كونه جاء بانتخابات سمحت له الجمع بين اللعب والإدارة.

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