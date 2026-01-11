حل إدارة نادي النجف وتشكيل هيئة جديدة

شفق نيوز- النجف

اعلنت اللجنة الاولمبية العراقية، يوم الأحد، حل ادارة نادي النجف الرياضي، وتشكيل هيئة ادارية جديدة لتسيير شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة.

وضمت الهيئة الادارية الجديدة كلاً من : هاتف شمران رئيساً، وعباس مهدي نائباً للرئيس، وعبد الباقي ثجيل نعمة أميناً للسر، وحسين عدنان عباس أمينًا مالياً، اضافة إلى الأعضاء حيدر عبد الأمير عبد الحسن، ومحمد عبد مجيد، وكرار جاسم محمد، والحسين علي عبد الحسين، وناصر أحمد محمد .

وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تنظيم العمل الإداري وضمان استقرار النادي ومواصلة نشاطاته الرياضية .