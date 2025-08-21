حل المشكلات والديون.. السوداني يوجه بتوفير الدعم الكامل لـ"النوارس"

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بتوفير الدعم الكامل لنادي الزوراء الرياضي لكرة القدم في مشاركته المقبلة ضمن البطولة الآسيوية، مؤكداً حرص الحكومة على حل جميع المشكلات والديون التي تواجه النادي، بما يضمن استقراره الإداري والفني.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء حيدر شنشول، بحسب بيان لـ"النوارس" ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان، فإن رئيس الوزراء وجه خلال اللقاء بتوفير الدعم الكامل لنادي الزوراء في مشاركته المقبلة ضمن البطولة الآسيوية، باعتباره أحد أهم اقطاب الرياضة في العراق.

وأكد السوداني حرص الحكومة على تذليل العقبات وحل جميع المشكلات والديون التي تواجه النادي، بما يضمن استقراره الإداري والفني.

ونقل بيان النادي الرياضي عن رئيسه حيدر شنشول "شكره وامتنانه العاليين لرئيس الوزراء على اهتمامه الكبير بالرياضة العراقية وحرصه على دعم مسيرة نادي الزوراء".

واعتبر شنشول، في الختام أن "هذه الخطوة ستسهم في تعزيز حضور النادي ورفع اسم العراق في المنافسات الآسيوية وكذلك المحلية".