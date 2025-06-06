حلم المونديال.. السوداني يهاتف درجال ويوجه "رسالة حماسية" للاعبين

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم الى استثمار فرصة الملحق لتحقيق التأهل الى المونديال.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السوداني مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وقدم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك واستمع خلاله إلى الاستعدادات المطلوبة للتعويض واستثمار فرصة الملحق لتحقيق التأهل الى المونديال.

وأعرب السوداني ‏بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، عن ثقته بلاعبي المنتخب، بما هو معروف عن العراقيين من روح التحدي والحماس الوطني في سبيل رفع اسم البلد عالياً، مؤكداً وجوب التعويض واستثمار الفرص المقبلة من أجل إدخال الفرحة في قلوب أبناء الشعب العراقي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التحلي بالروح الرياضية في جميع المواجهات التي يخوضها لاعبو المنتخب، وتهنئة المنتخب الأردني الشقيق الذي حقق التأهل للمونديال لأول مرة، مؤكدا أهمية أن تكون هذه المناسبات فرصة للتعبير عن روح التآخي التي يتمتع بها العراقيون تجاه اشقائهم في كل مكان.

يُذكر أن المنتخب العراقي فشل في حجز بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام كوريا بهدفين دون رد ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية، وسيتجه إلى الملحق الآسيوي.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة منتخب الأردن في المباراة الأخيرة من التصفيات، والمقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان، يوم 10 حزيران/ يونيو الجاري.