حلبجة أولاً في بطولة القوة البدنية للنساء بكركوك.. صور

شفق نيوز/ توجت محافظة حلبجة يوم الجمعة ببطولة القوة البدنية للنساء التي أقيمت في كركوك بمشاركة أربع محافظات.

وقال محمد شمس مشرف البطولة لوكالة شفق نيوز، إن 45 لاعبة شاركن في البطولة على مستوى فئتي المتقدمات والشابات من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل وحلبجة.

وأضاف أن حلبجة تصدرت نتائج البطولة للاعبات المتقدمات، وجاءت خلفها السليمانية ثانيا ثم كركوك ثالثا، فيما أحرزت كركوك المرتبة الأولى في فئة الشابات، وحلبجة في المرتبة الثانية، والسليمانية في المرتبة الثالثة.

أما على صعيد الفردي، فقد حازت ميديا فضل الله من كركوك جائزة أقوى لاعبة، وتلتها سارية بكر أحمد من كركوك، ودلخوش محمد عبد الله في المرتبة الثالثة.