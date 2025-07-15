حلبجة تحتضن قرعة تصفيات دوري الكرة الطائرة لسيدات العراق

شفق نيوز- حلبجة

أجريت قرعة تصفيات دوري السيدات للكرة الطائرة في محافظة حلبجة، مساء اليوم الثلاثاء، والذي من المقرر أن تنطلق مواجهاته يوم غداً الأربعاء على قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة حلبجة .

وقسمت الفرق المشاركة وعددها 11 فريقاً لمجموعتين حيث ضمت المجموعة الأولى أندية كل من، أكاد، وعنكاوا، وقره قوش، وأمانة بغداد، والمعلمين، وطق طق، كما ضمت المجموعة الثانية أندية أفروديت، وسنحاريب، ودربندخان وحلبجة، والشورجة.

وستنطلق مواجهات اليوم الأول غداً الأربعاء بين فريقي قره قوش وطق طق عند الساعة الواحدة ظهراً، تليها مواجهة أمانة بغداد والمعلمين، بينما ستكون المواجهة الثالثة بين فريقي سنحاريب وأفروديت، وستختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة دربندخان والشورجة .

بينما سيكون غداً يوم راحة لفرق أكاد عنكاوا وحلبجة، وسيقام كذلك حفل افتتاحي مبسط للفرق المشاركة على نفس القاعة عند الساعة الخامسة مساءً.