حكيم شاكر ينفي مرضه ويؤكد: الصقور عازمون على التأهل

شفق نيوز/ نفى مدرب نادي القوة الجوية العراقي لكرة القدم حكيم شاكر، اليوم السبت، تعرضه لوعكة صحية ونقله لاحدى مستشفيات السعودية.

وقال شاكر لوكالة شفق نيوز، إنه "يتمتع بأتم الصحة والعافية، ولا يعاني من أي مرض مقلق "، مقدماً شكره الى "كل من أبدى قلقه"، مضيفا ً "أحب ان اطمئنهم انني بخير".

وأشار شاكر إلى أن "فوز الفريق امس كان مستحقاً"، مؤكداً أن "اللاعبين قدموا مستوى عكس الوجه الحقيقي المشرف للكرة العراقية"، مشدداً على أنهم "عازمون للتأهل الى دور الـ 16."

وبين أن "الفريق ماضٍ لتحقيق نتيجة جيدة بمباراته مع مومباي الهندي والتأهل للمرحلة المقبلة".

وكان القوة الجوية قد فاز على الجزيرة الاماراتي، امس، بثلاثة اهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده الى سبع نقاط ويحتل المركز الثاني في مجموعته وينعش اماله للتاهل الى دور ال 16 .

وسيلتقي في مباراته السادسة والاخيرة مع مومباي الهندي يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الحادية عشرة والربع ليلاً.

وتناقلت وسائل اعلام ومواقع التواصل، امس الجمعة، اخباراً أفادت بتعرض شاكر إلى وعكة صحية نقل على اثرها الى احدى المستشفيات السعودية حيث يجري الفريق مبارياته هناك.