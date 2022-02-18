حكيم شاكر ينفي التجاوز على سامراء ويوضح حقيقة ما جرى في ملعب الشعب

شفق نيوز/ أوضح مدرب فريق القوة الجوية بكرة القدم حكيم شاكر يوم الجمعة، حقيقة ما جرى من احداث داخل اروقة استاد الشعب الدولي خلال مباراة الصقور أمام ضيفه سامراء في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

وذكر شاكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تفاجأ من البيان الصادر عن طريق المكتب الاعلامي لنادي سامراء وعلى لسان الهيئة الادارية باتهامه بالسب والشتم على جمهور ومدينة سامراء وهو كلام غير صحيح ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، لافتا إلى أنه يكن كل الحب والاحترام لجميع فرق الدوري العراقي الممتاز ومنها فريق سامراء باعتبارها مدينة الامامين العسكريين.

وبين شاكر أن البعض من الجمهور المتواجد مع فريق سامراء هو من قام بالسب والشتم ورمي قناني المياه تجاه الكادر التدريبي ولاعبي فريق القوة الجوية، مشيرا إلى أنه قام بتهدئة الأمور كونهم ضيوفاً أعزاء ولايمكن حساب ذلك على جمهور نادي سامراء صاحب التشجيع النظيف.

وتابع أن الرياضة حب وطاعة واحترام ومانقل عنه هو عار عن الصحة ومدينة سامراء واهلها وإدارتها وجمهورها اعزاء على قلبه ولهم كل الحب والاحترام والتقدير.

وكان نادي سامراء الرياضي، اتهم مدرب القوة الجوية حكيم شاكر، بسب وشتم النادي والمدينة والجمهور.

وذكر النادي في بيان أصدره الاربعاء (16 شباط الجاري)؛ أنه “نشجب ونستنكر التجاوز الذي صدر من مدرب نادي القوة الجوية حكيم شاكر أثناء مباراة نادينا معهم”.

وبين أن “شاكر سب وشتم جمهور ونادي ومدينة سامراء المقدسة مدينة الأمامين العسكريين المدينة التاريخية التي لايستطيع المدرب أن يصل إلى مستواها ولا يستطيع أن يمحي تاريخها”.

وأضاف أن “شاكر سبق له أن درب هذا النادي وأكل وشرب فيه في التسعينيات وكان له موقف سلبي، حيث ترك الفريق بدون سابق انذار وأمام نادي القوة الجوية تحديدا حيث لم يحضر مع الفريق الى المباراة، نقول له انت لاتستطيع ان تتجاوز او تمحي تاريخنا”.

وانتهت مواجهة القوة الجوية وسامراء بفوز الصقور بهدفين دون رد، يوم الثلاثاء (15 شباط 2022).