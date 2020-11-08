حكيم شاكر يقطع الطريق على الديوانية: لم اصل للقناعة التامة

شفق نيوز/ اعتذر مدرب المنتخب الوطني السابق حكيم شاكر، يوم الأحد، عن قبوله مهمة تدريب نادي الديوانية، بعد قرار وضعه على راس قائمة المدربين لقيادة فريقها الكروي خلفا للمدرب السابق الكابتن سعد حافظ، مشيرا إلى أنه يفضل التريث في الوقت الحالي عن قبول اية مهمة تدريبية.

وقال شاكر في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إنه "يثمن ادارة نادي الديوانية لاختياره على راس قائمة المدربين لقيادة فريقها الكروي"، مبينا ان "ذلك يعد تقييما يعتز به ويشيد بجهود رئيس واعضاء النادي للدور الكبير الذي يلعبوه لتطوير فرق النادي، الا انه يعتذر للادارة المحترمة عن قيادة فريقها الكروي للمرحلة المقبلة في حال تم اختياره رسميا.

واضاف شاكر انه تلقى عدة عروض من اندية داخلية وخارجية الا انه يفضل في الوقت الحالي التريث وعدم تدريب أي فريق الا في حال وصوله للقناعة والجاهزية النفسية التامة، متمنيا لفريق الديوانية التوفيق والنجاح في مهمته بمنافسات الدوري العراق الممتاز.

وكان رئيس مستشاري نادي الديوانية حميد مخيف اعلن في تصريحات صحفية اطلعت عليها "شفق نيوز" عن اسماء مدربين على طاولة الادارة وعلى رأسهم حكيم شاكر، لأختيار الانسب بعد اقالة حافظ رسميا.



