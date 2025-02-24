حكيم شاكر يعلن عن تشكيلة منتخب قدامى لاعبي العراق للقاء السعودية

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب العراقي، حكيم شاكر، مساء اليوم الاثنين، عن التشكيلة الأساسية للمنتخب أمام نظيره السعودي في الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين.

وتألفت التشكيلة من نور صبري لحراسة المرمى واللاعبون حسن عطية، وحيدر عبد الأمير، وأوس إبراهيم، ووسام زكي، وخلدون إبراهيم، وصالح سدير، وحيدر صلاح، وكرار جاسم، وحمادي أحمد، ويونس محمود.

ويستعد منتخب قدامى العراق لمواجهة نظيره السعودي، في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم الاثنين، على ملعب جابر المبارك الحمد، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين لكرة القدم.

وكان المنتخب العراقي قد استهل مشواره في البطولة بفوز على اليمن بهدف دون رد يوم أمس الأول السبت، ثم تعادل سلباً مع البحرين أمس الأحد.