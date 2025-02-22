حكيم شاكر يعلن تشكيلة منتخب قدامى اللاعبين للقاء اليمن

شفق نيوز/ أعلن مدرب منتخب العراق، حكيم شاكر، اليوم السبت، التشكيلة الأساسية لمنتخب قدامى لاعبي العراق أمام منتخب اليمن والتي تجري في الساعة 4:45 عصراً على استاد جابر مبارك الصباح الدولي، في دولة الكويت، ضمن بطولة كأس الخليج العربي لقدامى اللاعبين.

وتألفت التشكيلة من نور صبري لحراسة المرمى وكل من اللاعبين أوس إبراهيم وسعد عطية وسام زكي وحيدر عبد الأمير وصالح سدير وأحمد مناجد وكرار جاسم وحمادي أحمد الرزاق فرحان.

ويلاقي منتخب العراق لقدامى لاعبي كرة القدم، نظيره اليمني ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة الخليج لقدامى لاعبي بنسختها الأولى.