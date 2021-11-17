حكيم شاكر يعد لـ"تشرين ثانية" لـ"تصحيح" مسار الكرة العراقية

شفق نيوز / أكد المدرب العراقي، حكيم شاكر، يوم الأربعاء، عزم الوسط الرياضي، الخروج بتظاهرات للمطالبة بـ"تشرين ثانية" لتصحيح مسار الكرة العراقية.

ودعا حكيم شاكر، كل رياضي معني بالشأن الكروي، وكذلك الجمهور والإعلام، لـ"الخروج بتظاهرات أمام مبني وزارة الشباب والرياضة الأسبوع المقبل".

وأوضح أن "الهدف من التظاهرات، هو تصحيح مسار الكرة العراقية والصورة المأساوية التي ظهر بها المنتخب في التصفيات العالمية، والأخطاء التي وقع بها الاتحاد، فضلا عن الانفرادية وتهميش الرياضيين العراقيين".

وقدم المنتخب العراقي لكرة القدم، أداء غير مرضٍ للجماهير العراقية، خلال مرحلة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر، وذلك بعد أن خسر مباراتين وتعادل في أربع، دون تحقيق الفوز.