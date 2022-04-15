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حكيم شاكر يطالب بمعاقبة "بانيغا"

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-15T11:53:32+0000
حكيم شاكر يطالب بمعاقبة "بانيغا"

شفق نيوز / طالب مدرب القوة الجوية حكيم شاكر، يوم الجمعة، اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال آسيا، بمعاقبة قائد نادي الشباب السعودي لكرة القدم "بانيغا" لتسببه بخلق مشكلات بعيداً عن الروح الرياضية.

وكان القوة الجوية قد فرط بفوز بمتناول اليد بعد تعادله إيجابيا أمام الشباب 1-1 اذ جاء هدف التعديل للنادي السعودي قبل نهاية اللقاء بنصف دقيقة بعد إضافة حكم المباراة ست دقائق كـ بدل ضائع، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثاني لدوري أبطال آسيا، التي ضيفها ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وقال شاكر لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعب المذكور بتصرفه هذا قد يسيء لفريق الشباب السعودي المحترم، من خلال أسلوبه غير الرياضي، وكاد أن يتسبب في شجار بين الفريقين يصل للتشابك بالأيدي".

وأضاف: "أطالب اللجنة المنظمة باتخاذ إجراء رادع بحقه كي لا يحاول تكرار ذلك، بعد أن يجد رادعا أمامه"، مؤكداً أن "عدم محاسبته سيجعله يكرر ذلك الفعل".

وأوضح شاكر، أن "اللاعب المذكور تجاوز على لاعبي القوة الجوية بكلامٍ نابٍ مرفوض لا يليق بلاعب كرة قدم، يمثل ناد كبير مثل الشباب السعودي".

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