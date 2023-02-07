حكيم شاكر يستقيل من تدريب فريق النفط

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي النفط الرياضي، يوم الثلاثاء، عن قبول استقالة مدرب فريقها الكروي حكيم شاكر.

وقال مشرف الفريق مشتاق كاظم سلطان، لوكالة شفق نيوز "لقد وافقت ادارة النادي على استقالة المدرب حكيم شاكر بعد ان قام بتقديمها للادارة وشكرته وثمنت جهوده خلال مدة تسلمه للمهمة".

واضاف ان "الفريق كان جيدا جدا مع الكابتن حكيم شاكر لكن سوء الحظ كان يلازم الفريق رغم قيادته الجيدة ونتمنى للكابتن حكيم محطة مقبلة جيدة مع فريق اخر".

واوضح سلطان ان "الادارة لم تسمي مدرباً للفريق حتى الان وسيتم خلال اجتماعها المقبل اختيار مدرب جديد للفريق للتعاقد معه"، مشيرا الى ان "الادارة كلفت المدرب محمد جاسم كمدرب مؤقت لحين تسمية مدرب جديد".

ويحتل فريق النفط المركز 18 في قائمة الدوري الممتاز لكرة القدم برصيد تسع نقاط.