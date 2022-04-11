حكيم شاكر يبرر خسارة الجوية: صيام اللاعبين أثّر على نتيجة المباراة

شفق نيوز/ برر مدرب نادي القوة الجوية حكيم شاكر، أسباب خسارة الفريق إلى صيام اللاعبين وحدوث متغيرات اثناء المباراة.

قال حكيم شاكر في مؤتمر بعد لقاء القوة الجوية ومومبي وخسر فيها القوة الجوية 1-2 ، إن "المباراة شهدت الكثير من المتغيرات والتي أعطت الأفضلية للفريق المنافس

وان توقيت المباراة والصيام أثر على لاعبينا بشكل كبير"، لافتا الى ان "النتيجة لم تكن عادلة".

وأوضح أنه "بعد تسجيلنا الهدف حدث نوع من التراخي لدى لاعبينا، والاستعجال القى بظلاله على نتيجة المباراة".

واضاف ان "الفريق الهندي استغل فرصتين سجل منها هدفي المباراة وعندما لا تسجل من الطبيعي تستقبل اهداف".

واشار الى ان "الطريق مازال طويلاً وبالامكان تصحيح الأخطاء والعودة من جديد".