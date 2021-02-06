حكيم شاكر مدربا للسويق العماني

شفق نيوز/ أعلن في سلطنة عمان اليوم السبت، اتمام التعاقد مع حكيم شاكر المدرب السابق للمنتخب العراقي، لقيادة نادي السويق العماني.

وقال حكيم شاكر لوكالة شفق نيوز؛ انه وصل الى سلطنة عمان اليوم وتم الاتفاق بشكل رسمي لقيادة فريق نادي السويق الكروي، مبينا انه مقتنع تماما بمهمته المقبلة رغم العروض الكثيرة التي تلقاها محلياً وخارجياً.

واوضح شاكر؛ ان إدارة نادي السويق وفروا له كل الاحتياجات وتم الاتفاق معهم على كافة الأمور المالية والفنية والادارية.

ولفت المدرب السابق للمنتخب العراقي السابق؛ إلى أن "الاتفاق على الجهاز الفني المساعد لم يحسم بعد، واتوقع ان تحل قريبا كون ادارة النادي متعاون معي جدا".

وكان حكيم شاكر درب فريق السويق العماني واحرز معه على لقب الدوري العماني الممتاز.