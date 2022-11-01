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حكيم شاكر مدرباً لفريق النفط الكروي وغداً أول وحدة تدريبية

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-01T15:12:23+0000
حكيم شاكر مدرباً لفريق النفط الكروي وغداً أول وحدة تدريبية

شفق نيوز/ اختارت إدارة نادي النفط الرياضي، يوم الثلاثاء، المدرب حكيم شاكر لقيادة فريقها الكروي في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال المدرب حكيم شاكر، لوكالة شفق نيوز، ان "ادارة النفط اتصلت بيّ بعد استقالة المدرب حسن احمد اليوم، وتم الاتفاق معي بسرعة لتسلم المهمة".

واكد "سأباشر بأول وحدة تدريبية للفريق يوم غد الاربعاء استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز الذي وصل الى جولته السادسة"، مشيرا الى ان "التعامل والاتفاق مع إدارة النادي كان سلساً وتم الاتفاق على كل الأمور الخاصة بالعقد".

واضاف "سوف لن اقصر بواجبي وأبذل كل جهد من أجل تحقيق نتائج مرضية لكرة النفط في الجولات المقبلة من الدوري العراقي الممتاز".

وقدم مدرب فريق النفط حسن احمد، استقالته عصر اليوم  من تدريب الفريق لعدم توفقه مع الفريق بعد أربع خسارات تعرض لها الفريق تحت قيادته.

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