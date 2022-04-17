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حكيم شاكر: مباراة القوة الجوية أمام الشباب السعودي صعبة ولكن ليست مستحيلة

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-17T17:04:37+0000
حكيم شاكر: مباراة القوة الجوية أمام الشباب السعودي صعبة ولكن ليست مستحيلة

شفق نيوز/ اكد مدرب فريق القوة الجوية يوم الأحد، استعداد الفريق لخوض مباراته أمام الشباب السعودي بأسلوب القوة.

وقال حكيم شاكر مدرب فريق القوة الجوية في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فريقه أمام الشباب السعودي غدا ، ان "فريقنا بدأ يتصاعد في الأداء، والمنافس فريق كبير باسمه وإنجازاته".

واضاف ان "الفريق السعودي يمتلك نقاط قوة وحلول ممتازة، والمباراة صعبة وليست مستحيلة".

وبين ان "فريقنا قادر على الظهور بمستوى أفضل من المباراة السابقة، وأملي كبير بأبنائي اللاعبين إذا تمكنوا من إظهار الصورة الحقيقية لإمكانياتهم سنكون أحد أطراف هذه المجموعة بالتأهل الى الدور المقبل".

واشار الى ان "اسلوبنا سيكون القوة في استرداد الكرة 

لأن كرة القدم هي لعبة تمتاز بالأداء الرجولي".

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