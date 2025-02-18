حكيم شاكر لشفق نيوز: متفائل في بطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين

شفق نيوز/ أكد مدرب منتخب العراق لقدامى اللاعبين، حكيم شاكر، يوم الثلاثاء، أن المنتخب أصبح جاهزاً لبطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين المقررة انطلاقها في الكويت يوم 22 شباط/فبراير الجاري، وتستمر لغاية 26 من الشهر ذاته.

و‏قال شاكر لشفق نيوز، إن "المنتخب أنهى تدريباته اليوم بعد أيام متواصلة من التدريب في بغداد استعداداً للبطولة، وسيتوجه المنتخب يوم غد الأربعاء إلى الكويت استعداداً للبطولة الخليجية المقررة هناك".

وأوضح، أنه "رغم قصر الفترة التي بدأتُ خلالها بتجميع اللاعبين وإعدادهم، إلا إنني متفائل بما يمتلكه اللاعبون بعد أن تمكنوا من استعادة نسبة جيدة من لياقتهم ومستوياتهم الفنية".

وأضاف، أنه "توصل إلى التشكيلة النهائية التي ستمثل منتخب العراق"، لافتاً إلى أن "اختيار الأسماء جاء وفق جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً".

وبيّن، أن "التدريبات اليومية كشفت الجاهزية والمستويات، ومن المقرر الإعلان عن الأسماء مساء اليوم أو غداً الأربعاء".

وأبدى شاكر، تفائله بمشاركة منتخب العراق، متوقعاً أن يحقق المنتخب نتائج إيجابية في البطولة، مبيناً أن "تحديد مستويات المنتخبات المشاركة تأتي من خلال مشاهدة المنتخبات الأخرى".

ويواجه منتخب العراق نظيره اليمني في أولى مبارياته ضمن منافسات البطولة يوم السبت الموافق 22 شباط/فبراير الجاري على ملعب جابر مبارك الحمد.