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حكيم شاكر: قيادة فريق القوة الجوية مهمة صعبة لكنني احب المجازفة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-19T14:13:38+0000
حكيم شاكر: قيادة فريق القوة الجوية مهمة صعبة لكنني احب المجازفة

شفق نيوز/ اكد المدرب الجديد لفريق القوة الجوية، حكيم شاكر، يوم الاربعاء، انه وافق على تدريب الصقور رغم صعوبة المهمة لكونه يحب "المجازفة".

وقال شاكر لوكالة شفق نيوز "اعلم ان المهمة صعبة لكنها لن تكون مستحيلة، وانا بطبيعتي احب المجازفة واسعى للعودة بفريق القوة الجوية الى وضعه الصحيح".

واضاف "ستكون لي بصمتي مع القوة الجوية في البطولة الآسيوية المرتقبة وذلك من خلال المستوى والأداء والنتائج التي سنسعى لتحقيقها في المنافسات".

وختم شاكر بالقول "نحتاج كل اللاعبين المتواجدين الذين سيكونون علامة بارزة في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز وسنعطيهم الفرصة الحقيقية".

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الخامس برصيد 43 نقطة بعد انتهاء المرحلة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

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