حكيم شاكر عن فوز السويق العماني: عاد الشعاع

شفق نيوز/ عبر العراقي حكيم شاكر المدرب الجديد لفريق السويق العماني، عن سعادته بالفوز على عمان برباعية ضمن الجولة 9 لدوري عمانتل.

وقال شاكر عبر حسابه الرسمي على تويتر بعد المباراة، وعاد السويق وعاد الشعاع بشعاعه وأهلها، ألف مبروك.

ولم يتواجد حكيم شاكر مع فريقه في مباراة اليوم بسبب قضاء فترة الحجر الصحي، حيث تم التعاقد معه مؤخرا.

وسيبدأ المدرب العراقي مهمته رسميا مع السويق اعتبارا من المباراة المقبلة في كأس السلطان أمام عبري يوم الثلاثاء المقبل.

وبفوزه على عمان رفع السويق رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع.

https://twitter.com/HAKEEMSHAKER2/status/1360289162537168896