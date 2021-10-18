حكيم شاكر: على الاتحاد العمل على إنقاذ الكرة العراقية ولو كان المنتخب مع كاتانيتش لكان في الصدارة

شفق نيوز/ دعا المدرب الأسبق للمنتخب العراقي حكيم شاكر يوم الاثنين، اتحاد الكرة لادارة اللعبة في العراق بشكل صحيح لانقاذها من التراجع الذي حدث في وقت التطبيعية السابقة.

وقال شاكر لوكالة شفق نيوز؛ إن على رئيس وأعضاء اتحاد الكرة الجلوس مع الهيئة العامة والمختصين بمجال اللعبة لمناقشة جوانب ونقاط مهمة تقود كرتنا وتعيدها لوضعها الطبيعي، وذلك من خلال تشخيص الاخطاء والمسببات التي اوصلت اللعبة الى هذا المستوى المتراجع لاسيما في التصفيات الاخيرة.

وابدى شاكر استغرابه لعدم تقديم المدرب ادفوكات الذي تعاقدت معه التطبيعية خلفاً لكاتانيتش ما كان مرجوا منه، مبينا ان "الجميع يتفق بأن ادفوكات لم يترك بصمة فنية واضحة على الأداء العام للمنتخب الوطني".

ولفت إلى أنه "لو كان كاتانيتش باقٍ على رأس الهرم التدريبي للمنتخب ورغم بعض سلبياته الفنية لكان منتخب العراق في صدارة المجموعة التي نلعب ضمنها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وأكد شاكر على ضرورة استقدام رئيس وأعضاء الهيأة التطبيعية السابقة ومناقشتهم حول أسباب إخفاقها في كثير من الجوانب الإدارية والفنية التي أثرت سلباً على نتائج ومشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم الذي يعد أهم حدث كروي ينتظره الجمهور العراقي.

وكان اتحاد الكرة العراق قد عقد اجتماعاً مهما يوم امس الأحد، و خرج بعدة قرارات أهمها حل اللجان العاملة في اتحاد الكرة.