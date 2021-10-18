سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكيم شاكر: على الاتحاد العمل على إنقاذ الكرة العراقية ولو كان المنتخب مع كاتانيتش لكان في الصدارة

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-18T04:59:49+0000
حكيم شاكر: على الاتحاد العمل على إنقاذ الكرة العراقية ولو كان المنتخب مع كاتانيتش لكان في الصدارة

شفق نيوز/ دعا المدرب الأسبق للمنتخب العراقي حكيم شاكر يوم الاثنين، اتحاد الكرة لادارة اللعبة في العراق بشكل صحيح لانقاذها من التراجع الذي حدث في وقت التطبيعية السابقة.

وقال شاكر  لوكالة شفق نيوز؛ إن على رئيس وأعضاء اتحاد الكرة الجلوس مع الهيئة العامة والمختصين بمجال اللعبة لمناقشة جوانب ونقاط مهمة تقود كرتنا وتعيدها لوضعها الطبيعي، وذلك من خلال تشخيص الاخطاء والمسببات التي اوصلت اللعبة الى هذا المستوى المتراجع لاسيما في التصفيات الاخيرة.

وابدى شاكر استغرابه لعدم تقديم المدرب ادفوكات الذي تعاقدت معه التطبيعية خلفاً لكاتانيتش ما كان مرجوا منه، مبينا ان "الجميع يتفق بأن ادفوكات لم يترك بصمة فنية واضحة على الأداء العام للمنتخب الوطني".

ولفت إلى أنه "لو كان كاتانيتش باقٍ على رأس الهرم التدريبي للمنتخب ورغم بعض سلبياته الفنية لكان منتخب العراق في صدارة المجموعة التي نلعب ضمنها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وأكد شاكر على ضرورة استقدام رئيس وأعضاء الهيأة التطبيعية السابقة ومناقشتهم حول أسباب إخفاقها في كثير من الجوانب الإدارية والفنية التي أثرت سلباً على نتائج ومشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم الذي يعد أهم حدث كروي ينتظره الجمهور العراقي.

وكان اتحاد الكرة العراق قد عقد اجتماعاً مهما يوم امس الأحد، و خرج بعدة قرارات أهمها حل اللجان العاملة في اتحاد الكرة.

related

معسكر تركيا بلا مباريات تجريبية وادفوكات يسعى لإيصال اللاعبين الى الجاهزية التامة

Date: 2021-08-17 10:35:47
معسكر تركيا بلا مباريات تجريبية وادفوكات يسعى لإيصال اللاعبين الى الجاهزية التامة

مدربان سابقان للمنتخب العراقي يقترحان تشكيل لجنة لمساندة المدرب الاجنبي الجديد

Date: 2021-07-05 12:07:03
مدربان سابقان للمنتخب العراقي يقترحان تشكيل لجنة لمساندة المدرب الاجنبي الجديد

العنكوشي يفتح النار على الاتحاد العراقي الجديد ويكشف "المستور"

Date: 2021-09-23 08:09:39
العنكوشي يفتح النار على الاتحاد العراقي الجديد ويكشف "المستور"

بعد أول خسارة.. حكيم شاكر يغادر الفيصلي الاردني

Date: 2021-08-21 11:40:59
بعد أول خسارة.. حكيم شاكر يغادر الفيصلي الاردني

يحيى علوان يدخل على خط تغيير كاتانيتش ويؤشر تخبطاً

Date: 2021-06-17 07:01:07
يحيى علوان يدخل على خط تغيير كاتانيتش ويؤشر تخبطاً

مستحقات كاتانيتش تضع الاتحاد العراقي أمام خطر العقوبات الدولية (وثائق)

Date: 2021-10-12 09:44:31
مستحقات كاتانيتش تضع الاتحاد العراقي أمام خطر العقوبات الدولية (وثائق)

كاتانيتش يحسم مصير حسين علي مع المنتخب و"لا يعرف" مسرب التشكيلة

Date: 2019-11-30 10:47:11
كاتانيتش يحسم مصير حسين علي مع المنتخب و"لا يعرف" مسرب التشكيلة

نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي: العنكوشي "المخلوع" ملأ الفضائيات "كذبا" وليس "نداً" لنا

Date: 2021-09-23 10:17:22
نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي: العنكوشي "المخلوع" ملأ الفضائيات "كذبا" وليس "نداً" لنا