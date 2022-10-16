حكيم شاكر: اتحاد الكرة مدين لي بأكثر من مليار دينار وعدنان درجال يرفض تسديدها

شفق نيوز/ طالب مدرب منتخب العراق السابق حكيم شاكر مستحقاته المالية التي بذمة اتحاد الكرة العراقي الذي سبق وأن تم التعاقد عليها بزمن الاتحاد السابق مقابل تدريب المنتخب الوطني.

وقال شاكر لوكالة شفق نيوز؛ انه يطالب اتحاد الكرة بصرف مستحقاته التي بذمة الاتحاد وقدرها مليار وثلاثمائة مليون دينار عراقي عن عقدٍ سابق أبرم رسميا بين الطرفين ولم يسدد له المبلغ لحد الان.

واضاف شاكر؛ ان المحكمة العراقية وبعد اللجوء إليها لعدم تسديد الاتحاد والتزامها ببنود العقد، حكمت لصالحه "حكيم شاكر" بتسديد المبلغ المتعاقد عليه بالكامل، مبينا ان 5 سنوات مرت على الحكم بالقضية ولم يتم تسليم حقي الى الان.

وابدى شاكر استغرابه لهذا التصرف من قبل رئيس الاتحاد عدنان درجال ومحاولة الاستيلاء على حقه وكذلك ابعاده بشتى الطرق عن تدريب المنتخب الوطني، موضحاً، بعد الضغط الكبير من اعضاء اتحاد الكرة وخبراء اللعبة لتسميتي مدربا للمنتخب طلب السيفي الخاص بي، وعلى الرغم من أن الطلب كان غريباً كوني مدربا معروفا ولي من الانجازات ما لايخفى على اي عراقي لكني سلمت الاتحاد السيفي استجابة لرغبة درجال الغريبة.

وتابع شاكر؛ "وفي اجتماع الاتحاد صوّت لتسميتي مدرباً عبر 6 اعضاء بينما رفض 3، وحينما اصبح امام الامر الواقع رفض كعادته وتفرد برأيه وتجاوز العمل الجماعي ليرفض تصويت أعضاء الاتحاد".

وتساءل شاكر "ما هذا الإصرار الغريب من قبل عدنان درجال على إبعادي عن المنتخب رغم استحقاقي وقناعة المختصين بانجازاتي، وانا متعجب من تصرفاته تجاهي".