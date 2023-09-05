حكومة كوردستان تمنح أربيل ضوءاً أخضر للتعاقد مع أبرز اللاعبين وتتحمل التكاليف

شفق نيوز/ اكد رئيس نادي اربيل الرياضي وليد عارب، يوم الثلاثاء، ان حكومة اقليم كوردستان ابلغت النادي بأن يتعاقد مع اي لاعب يرغب فيه لتعزيز صفوف الفريق للموسم الكروي المقبل، مشيراً إلى أنها تتكفل بتحمل مبالغ التعاقدات.

وقال عارب لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة خولت النادي بالتعاقد مع اي لاعب يراه يخدم النادي بمشواره الكروي بدوري المحترفين المقبل، وأنها تتكفل دفع مبالغ العقود والمستحقات، وذلك بهدف إسعاد جمهور اربيل الذي يعشق كرة القدم وناديه".

واضاف ان "ادارة النادي وبالتنسيق مع الجهاز الفني تواصل استقطاب خيرة اللاعبين المحليين والمحترفين لضمهم لصفوف فريق أربيل".

وبين عارب ان "هذا الدعم الكبير من الحكومة يحفزنا لبذل المزيد من الجهد بغية تشكيل فريق قادر على المنافسة في الدوري العراقي المقبل".

واشار الى ان "ادارة النادي تشكر وتثمن هذه الوقفة الابوية والاهتمام الكبير لدعم مشوار النادي في دوري المحترفين المقرر انطلاقه شهر تشرين الاول المقبل".

وكانت ادارة نادي اربيل عقدت عدة صفقات مع لاعبين محليين ومحترفين على مستوى عال، سعياً لتحقيق مراكز متقدمة في اول مشاركة له بدوري المحترفين.