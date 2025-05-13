حكم ياباني يقود مباراة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تسمية الحكم الياباني "يوسوكي أراكي" لقيادة مباراة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية في البصرة الخامس من الشهر المقبل ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتجه الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم إلى اتخاذ تدابير أمنية قبل مواجهة منتخب العراق بالبصرة، في اللقاء المقررة إقامته في 5 جزيران/ يونيو المقبل.

وبيّن تقرير كوري جنوبي، أن العراق دولة تخضع لحظر السفر من جانب الحكومة الكورية، لذا جرى بحث إمكانية استضافة اللقاء في بلد محايد، ولكن بعد تأكيد الاتحاد الآسيوي إقامة المباراة في البصرة، يجري إعداد تدابير أمنية من الجانب الكوري.

ووجه الاتحاد العراقي رسالة اطمئنان إلى الجماهير العراقية، مؤكداً أن القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إقامة المباراة في البصرة نهائي، وقد استلم الاتحاد العراقي إشعاراً رسمياً بذلك.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم بعث برسالة إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، أبدى فيها رفضه خوض المباراة على الأراضيالعراقية.