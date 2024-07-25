حكم نرويجي يقود لقاء العراق والارجنتين

شفق نيوز/ سيقود الحكم النرويجي إسبن إسكاس مباراة المنتخب الأولمبي العراقي مع نظيره الأرجنتيني يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من أولمبياد باريس.

وسمت لجنة الحكام في دورة الألعاب الأولمبية، النرويجي إسبن إسكاس حكماً لمباراة العراق والارجنتين في ثاني مباريات الفريقين ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس المقررة بعد غد السبت.

وفاز المنتخب العراقي في اولى مبارياته في الدورة الاولمبية على منتخب أوكرانيا 2-1.

ويلعب الأولمبي العراقي، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أوكرانيا والأرجنتين والمغرب.

وللمرة السادسة في تاريخه، تأهل المنتخب العراقي إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس.