حكم مساعد عراقي لقيادة نصف نهائي آسيا للناشئين

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، تكليف حكم عراقي دولي مساعد ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة نصف نهائي بطولة كأس آسيا للناشئين دون سن 17 عاماً.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد الآسيوي للعبة كلّف الحكم العراقي أحمد صباح ليكون ضمن الطاقم التحكيمي لقيادة مباراة نصف نهائي بطولة كأس آسيا للناشئين دون 17 عاماً بين منتخبي كوريا الجنوبية وأوزبكستان، والجارية أحداثها في تايلند.

وكان الحكم الدولي المساعد أحمد صباح قد قاد من قبل ست مباريات في البطولة، أبرزها مباراة الافتتاح بين تايلند ولاوس، ومباراة الدور ربع النهائي بين إيران واليمن.