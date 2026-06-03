حكم ألماني يقود مواجهة العراق وإسبانيا غداً

شفق نيوز- مدريد

عيّن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحكم الألماني فلوريان بادستوبنر لإدارة مباراة المنتخب العراقي ونظيره الإسباني المقررة غداً.

ويخوض المنتخب العراقي مباراتين وديتين قبل مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، الأولى أمام إسبانيا غداً، والثانية أمام فنزويلا في الولايات المتحدة يوم 9 من الشهر الحالي، ضمن استعداداته للمونديال المقرر انطلاقه في 11 حزيران الجاري، والذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويواصل المنتخب العراقي تكثيف تدريباته بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد في مدينة جيرونا الإسبانية، ضمن التحضيرات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026.