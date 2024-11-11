حكم لبناني "مهاجر" لأربيل يدير مباريات كوردستان وعينه على دوري النجوم

شفق نيوز/ أفاد المدير الإعلامي لنادي أربيل سامان بريفكاني، يوم الاثنين، بأن الحكم الدولي اللبناني محمد عيسي قرر الاستقرار في اربيل وإدارة مباريات الدوري الكوردستاني لكرة القدم.

وقال بريفكاني لوكالة شفق نيوز، إن "الحكم الدولي محمد عيسى، سيقوم بإدارة مباريات الدوري الكوردستاني الممتاز لكرة القدم، وذلك بسبب الأوضاع الصعبة في لبنان وتوقف مباريات الدوري اللبناني لكرة القدم".

وأكد أن "الحكم محمد عيسي سيستقر في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان وساهم بقيادته لمباريات الدوري بصدد الحصول على موافقة الاتحاد العراقي لإدارة مباريات دوري النجوم لكرة القدم".

وأشار إلى أن "أنباء واردة تفيد بأن لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم سيقوم بتكليف الدولي محمد عيسى لادارة مباريات من دوري نجوم العراقي للموسم الحالي".