حكم كأس العالم 2026 يقود مباراة نفط البصرة وأمانة بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن تكليف طاقم تحكيم أردني لقيادة مباراة "البلي أوف" المؤهلة إلى دوري نجوم العراق، بين فريقي نفط البصرة وأمانة بغداد.

وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد، محمد عرب، لوكالة شفق نيوز، إن "المباراة ستقام يوم الاثنين المقبل على ملعب الشعب الدولي بإدارة الحكم الدولي أدهم المخادمة والذي تمت تسميته حكماً لكأس العالم 2026".

وأضاف "الفريق الفائز في المباراة سيضمن اللعب بدوري نجوم العراق في الموسم المقبل"، مشيراً إلى أن "الدخول لملعب المباراة مجاني للجمهور".

وتابع "غرفة الفار ستتألف من طاقم إماراتي سيتم تسميته لاحقاً وكلا الطاقمين من الأسماء المرشحة لقيادة مباريات كأس العالم 2026".

وأوضح عرب "ستكون قناة العراقية الرياضية الناقلة للمباراة على الهواء مباشرة، وسيسبق المباراة مؤتمر فني لتحديد ألوان الفريقين وتعليمات عن الجانب التنظيمي للمباراة".