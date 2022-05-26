"هاوكار سالار" يتألق في إدارة ست مباريات من بطولة تصفيات آسيا

شفق نيوز/ شارك الحكم الدولي لكرة الصالات "هاوكار سالار" في إدارةِ مباريات تصفياتِ كأس آسيا، مجموعة شرق آسيا (اليابان وكوريا الجنوبية والصين تايبيه وهونغ كونغ ومنغوليا) والتي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وأدار الحكم الدولي المباريات التي تم إسنادها له بنجاحٍ باهر حسب التقييم، حيث بلغ عددها ست مبارياتٍ.

ويعد الحكم "هاوكار سالار" ضمن نخبةِ حكام قارة آسيا على مستوى لعبة كرةِ الصالات.

ويأتي التكليف الصادر من الاتحاد الآسيوي لكرةِ القدم للحكم، هاوكار سالار، استمراراً للنجاحاتِ المتعددة التي يحققها التحكيمُ العراقي على جميع الأصعدة وفي مختلف البطولات التي تخص لعبةَ كرة الصالات والشاطئيّة.