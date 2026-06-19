حكم كندي يدير مواجهة العراق وفرنسا في الجولة الثانية من المونديال

شفق نيوز- فيلادلفيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الجمعة، تكليف الحكم الكندي درو فيشر، بادارة مباراة منتخب العراق لكرة القدم أمام منتخب فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

ويحتضن ملعب لينكولن فايننشال في فيلادلفيا مواجهة مرتقبة تجمع منتخب العراق بنظيره الفرنسي الثلاثاء المقبل في الساعة 12 منتصف الليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب العراقي اللقاء تحت شعار التعويض، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام النرويج بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، ما يجعله مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، من أجل الإبقاء على آماله في التأهل إلى الدور المقبل.