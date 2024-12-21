حكم قطري يقود لقاء العراق واليمن في خليجي 26

شفق نيوز/ عيّنت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 26 ، الحكم القطري "عبدالرحمن الجاسم" لقيادة مباراة المنتخب الوطني العراقي في اولى مواجهاته أمام اليمن ضمن الجولة الأولى لبطولة خليجي الكويت 26.

ويستهل منتخب العراق حملة دفاعه عن لقب كأس الخليج ، عندما يواجه اليمن يوم غد الأحد في الساعة الخامسة و25 دقيقة مساءً على ستاد جابر المبارك في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 التي تستضيفها الكويت.

وتنطلق، اليوم السبت، بطولة الخليج بنسختها الـ26 في الكويت، وتستمر حتى يوم 3 من مطلع العام المقبل.

ويشارك في بطولة كأس الخليج 8 منتخبات، هي: "السعودية والعراق وقطر والإمارات وعُمان والكويت والبحرين واليمن"، مقسمةً على مجموعتين، كل أربعة منتخبات في مجموعة.

وتضم المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارت، بينما يتواجد في المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.