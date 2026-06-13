حكم غابوني يقود مواجهة العراق والنرويج في افتتاح مشوار المونديال

شفق نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم السبت، تسمية الحكم الغابوني بيير أتشو لقيادة مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره النرويجي، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة فجر يوم الأربعاء المقبل، في افتتاح مشوار المنتخب العراقي بالبطولة العالمية، التي تشهد مشاركة العراق للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ نسخة عام 1986.

ويعد أتشو من الحكام الدوليين البارزين في القارة الأفريقية، حيث أدار عدداً من المباريات في البطولات القارية والدولية خلال السنوات الأخيرة.

ويأمل المنتخب العراقي في تحقيق انطلاقة إيجابية أمام المنتخب النرويجي، ضمن منافسات المجموعة التي تضم أيضاً منتخبي فرنسا والسنغال، في إطار سعيه للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي من البطولة.