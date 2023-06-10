حكم عراقي يقود نهائيات آسيا للناشئين.. الوفد اليمني يصل بغداد للمشاركة بغرب آسيا

شفق نيوز/ وصل وفد المنتخب اليمني لكرة القدم، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في العراق، فيما اختار الاتحاد الآسيوي حكماً عراقياً ضمن قائمة حكام كأس آسيا دون 17 عاماً.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وفد المنتخب اليمني وصل إلى بغداد للمشاركة في بطولة "الوطني ايرثلنك" غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية العراق دون 23 عاماً والتي تنطلق في العاصمة بغداد ومدينة كربلاء للفترة من 12 ولغاية 20 من الشهر الجاري.

من جانب آخر، اختار الاتحادي الآسيوي لكرة القدم، الحكم العراقي احمد صباح قاسم ضمن قائمة حكام نهائيات كأس آسيا دون 17 عاماً التي تقام في تايلند للفترة من 15 من الشهر الجاري ولغاية الثالث من شهر تموز/ يوليو المقبل.