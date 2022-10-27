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حكم عراقي يقود نزالات بطولة العالم بالمصارعة 

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-27T09:50:12+0000
حكم عراقي يقود نزالات بطولة العالم بالمصارعة 

شفق نيوز/ اختار الاتحاد الدولي للمصارعة، اليوم الخميس، الحكم الدولي العراقي علي قاسم لإدارة نزالات كأس العالم في العاصمة الاذرية باكو.  

وقال علي قاسم لوكالة شفق نيوز ان "الاتحاد الدولي للمصارعة اختاره لقيادة نزالات من بطولة العالم للمصارعة المقررة في أذربيجان مطلع الشهر المقبل".

واضاف قاسم ان "المنافسات ستقام للمدة 3-6 من شهر تشرين الثاني المقبل بمشاركة دولية واسعة لابرز المصارعين المؤهلين طبقاً لقواعد جمعية اتحادات المصارعة الدولية". 

واوضح الحكم أنه "سيدير نزالات المصارعة الرومانية خلال المنافسات".

وكانت آخر مشاركة لحكم العراق الدولي علي قاسم في بطولة اسيا للمتقدمين التي جرت في منغوليا نيسان الماضي.

يذكر أن علي قاسم قاد عدد من البطولات والدورات أبرزها دورة العاب غوانزو - الصين 2010، ودورة الالعاب الاسيوية في كوريا الجنوبية 2014 ، وبطولة العالم في فنلندا 2013 ، وبطولة أوروبا في جورجيا عام 2013، وبطولة العالم للمتقدمين في اوزبكستان 2015.

وتم اختياره ضمن قائمة ابرز حكام الاولمبيين عامي 2015 - 2017.

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