حكم عراقي يقود مباراة دولية مهمة لكرة السلة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، يوم الثلاثاء، ان الاتحاد الدولي للعبة كلف حكماً عراقياً لقيادة مباراة دولية مهمة مؤهلة لاولمبياد طوكيو.

وقال العميدي لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد الدولي للعبة كلف الحكم الدولي احمد الشويلي لإدارة مباراة الاورغواي وتركيا ضمن تصفيات اولمبياد طوكيو لكرة السلة المقامة في كندا.

واضاف ان هذا "انجاز للصافرة العراقية لاسيما ان الاختيار يأتي وفق مواصفات دولية على مستوى عال".

واشار الى ان "حكمنا الدولي الشويلي مصنف ضمن خيرة حكام اسيا والعالم ويجيد ادارة اي مباراة مهما كان حجمها فضلاً عن اتقانه للغة الانكليزية".