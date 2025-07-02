حكم عراقي يشارك ببطولة كأس العالم لكرة السلة في لوزان

شفق نيوز – بغداد

يشارك الحكم العراقي الدولي أحمد الشويلي، في قيادة مباريات كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عاماً والمقامة حالياً في مدينة لوزان السويسرية.

وقال الحكم الدولي أحمد الشويلي، لوكالة شفق نيوز، باتصال هاتفي إن "اختياري جاء في ضوء مشاركاتي والنجاحات المهمة التي حققتها في بطولات عالمية كبيرة مثل دورة الألعاب الأولمبية وكأس العالم وبطولات أخرى".

وأضاف أن "الاتحاد الدولي كلفني لغاية الآن لإدارة مباراتين الأولى تجمع الأردن مع الدومنيكان والتي انتهت بفوز الدومينيكان 79-69، والثانية بين كندا وسلوفينيا والتي انتهت بفوز كندا على سلوفينا 82-63".

وبين أن "البطولة تستمر إلى السابع من تموز/ يوليو الجاري ومن المؤمل أن يتم تكليفي بمواجهات مهمة أخرى".

يشار إلى أن أحمد الشويلي يعد واحداً من أفضل حكام القارة الآسيوية وتواجده في مثل هكذا بطولات إنجاز كبير يحسب للرياضة العراقية.