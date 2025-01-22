حكم عراقي يتلقى "عقوبة" رغم تعرضه لاعتداء من نادي نفط البصرة

شفق نيوز/ كشف الحكم الدولي محمد طارق أحمد، يوم الأربعاء، عن صدور عقوبة بحقه من الاتحاد العراقي لكرة القدم، على الرغم من أنه كان ضحية اعتداء من قبل الكادر التدريبي لنادي نفط البصرة، واصفاً الأمر بأنه "سابقة خطيرة".

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة ودائرة الحكام في اتحاد الكرة العراقي أصدرت عقوبة بحقي على خلفية مباراة نفط البصرة وزاخو على الرغم من أنني تعرضت لاعتداء بالضرب والشتم عقب نهاية المباراة".

وأضاف "لقد تفاجأت وصدمت بقرار إيقافي عن إدارة مباريات دوري نجوم العراق بتهمة التجاوز على اللجنة، رغم أنني لم أتجاوز بل نبهت حسب المادة 3 من قانون العقوبات العراقي وسأوضح ذلك بالأدلة القانونية".

وتابع "الوضع أصبح مربكاً ومريراً ويحتاج إلى وقفة حقيقية من رجال تعالج الأمور قبل فوات الأوان".

ولفت أحمد "لقد تعرضت للضرب والتجاوز عليّ بالشتم وعلى والدي المرحوم الحاج طارق أحمد، لكن لجنة ودائرة الحكام لم تكلف نفسها ببيان استنكار، بل تجتمع وتقرر عقوبة محمد طارق أحمد".

وأكد الحكم الدولي "من هذه اللحظة سوف أسلك الطرق القانونية البحتة وسأوضح من هو المتجاوز وبالأدلة القاطعة التي سأقدمها للجنة الانضباط لتكون الفيصل بيننا".

وألمح إلى أن "هناك تضارب مصالح في لجنة الحكام، فبحسب لائحة الاتحاد العراقي لكرة القدم المادة 23 الفقرة التاسعة: لا يجوز الجمع بين منصبين يؤثران على قرار المعني في الانتخابات، وهنا سوف يكون مركز التحكيم الرياضي هي الفيصل".

وأردف أحمد "الحكام لم يتسلموا مستحقاتهم المالية ولجنة ودائرة الحكام تستلم رواتب شهرية من ميزانية اتحاد كرة القدم وهم بالأصل موظفين في دوائر حكومية وهذه ازدواجية رواتب وخلل وإشكال كبير بحسب المادة 20 من قانون النزاهة العراقي".

ويوم أمس الثلاثاء، كشف الحكم الدولي محمد طارق أحمد،عن تعرضه لاعتداء من مشرف فريق نفط البصرة أسعد كريم، بعد انتهاء مباراة نفط البصرة وزاخو.

‏وقال طارق لوكالة شفق نيوز "تعرضت لإصابة في يدي بعد انتهاء مباراة نفط البصرة وزاخو ضمن منافسات الجولة 15 والتي انتهت لصالح زاخو 3-2"، مبيناً أن "الضربة استهدفت عصب سبابة الكف".

‏وأشار طارق، إلى أنه "تعرضت للعديد من التجاوزات ولم يغادر أرض الملعب رغم انتهاء المباراة بسبب التهجم المستمر والوعيد من قبل إداريي النادي إلا بعد تأمين خروجه من الملعب بحماية".

‏وأضاف طارق، أن "ما حدث معيب ولا يمت بصلة للرياضة وعلى الفرق ان تتقبل ثقافة الفوز الخسارة لاسيما أن المباراة معرضة لآخر لحظة إلى قرارات تحكيمية تصب أو لا تصب لصالح اي الفريق"، مؤكداً خضوعه "لإسعافات أولية في البصرة قبل العودة إلى بغداد لإتمام الفحوصات ومعالجة الحالة".

‏وتابع طارق، قائلاً إن "الأمر سيترك للجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم للبت في القضية".