حكم عراقي أولمبي يقود نزالات بطولة قارة أوروبا للمصارعة

شفق نيوز/ كلف الاتحاد الدولي للمصارعة، يوم الجمعة، حكماً عراقياً لقيادة نزالات بطولة قارة أوروبا بالمصارعة الحرة والرومانية للمتقدمين التي تستضيفها أذربيجان.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للعبة، مهدي حسن إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة أوروبا تنطلق اليوم بمشاركة كبار أبطال القارة للمصارعة الحرة والرومانية، وحكمنا الأولمبي علي صيوان، غادر إلى أذربيجان ليكون ضمن حكام نخبة العالم الذين تم اختيارهم من قبل الاتحاد الدولي بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "الاختيار جاء في ضوء المستوى الجيد الذي ظهر عليه الحكم صيوان في بطولات دولية مختلفة والسمعة الطيبة التي يمتلكها في مجال التحكيم عالمياً".

وأشار إلى أن "الحكم العراقي علي صيوان سبق وأن قاد نزالات بالمصارعة في بطولات العرب وآسيا والعالم وحقق نجاحات كبيرة، ويعد من الحكام الأولمبيين النخبة والمعروفين عالمياً".