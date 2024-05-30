حكم عراقي لإدارة نزالات في أولمبياد باريس

شفق نيوز/ سمّى الاتحاد الدولي للمصارعة الحكم العراقي الاولمبي هادي حسن اسماعيل لقيادة نزالات الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وقال رئيس الاتحاد العراقي شعلان عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز؛ ان "التسمية يعد انجازاً مميزاً وكبيراً يسجل لرياضة المصارعة العراقية بعد تسمية الاتحاد الدولي للمصارعة الحكم الاولمبي العراقي هادي حسن اسماعيل ضمن الحكام المتميزين في العالم لقيادة نزالات أولمبياد باريس".

وأضاف عبد الكاظم ان "التسمية تأتي في ضوء المستويات المميزة التي قدمها الحكم الأولمبي هادي حسن إسماعيل في البطولات الدولية سواء كانت القارية أو العالمية ومشاركته بتمير ونجاح كبير وهذا يؤكد على المكانة المميزة التي يحتلها الحكم العراقي على الصعيد الدولي".

جدير بالذكر أن هذه المشاركة تعد الثانية للحكم الأولمبي هادي حسن اسماعيل في الدورات الأولمبية بعد مشاركته من قبل في أولمبياد طوكيو.