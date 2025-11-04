حكم عراقي "كوردي" لإدارة مباراة لكرة الصالات بدورة العاب التضامن الاسلامي

شفق نيوز- الرياض

اختارت لجنة الحكام المخصصة لبطولة التضامن الاسلامي حكماً عراقياً، لإدارة إحدى مباريات كرة الصالات في دورة العاب التضامن الاسلامي.

و سمّت لجنة الحكام في الدورة الحكم الدولي العراقي هوكار سالار، (وهو دكتور تربية رياضية بجامعة السليمانية)، لإدارة مباراة منتخبي ليبيا وأذربيجان اليوم الثلاثاء.

وتقام منافسات كرة الصالات قبل انطلاق البطولة بثلاثة أيام، نظراً لطول مواجهاتها، بهدف اللحاق بالمباراة الختامية وتقليص مدة اختتام الدورة.

وتنطلق دورة العاب التضامن الاسلامي في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 7 من تشرين الثاني وتستمر حتى 21 كانون الأول 2025.

وتقام النسخة السادسة من هذه الدورة بمشاركة أكثر من 3000 رياضي من 57 دولة إسلامية في 23 رياضة مختلفة.

يشار إلى أن الحكم الدولي هاوكار سالار، قاد العديد من المباريات في بطولات مختلفة بنجاح، ليتم اختياره لقيادة مباريات مهمة من الدورة المقبلة.