حكم عراقي في كأس العالم لكرة السلة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة أن الصافرة العراقية ستتواجد في كأس العالم لكرة السلة المقبل 2023 المقررة في ثلاث دول هي اليابان والفلبين وإندونيسيا.

وقال عضو الاتحاد العراقي خالد نجم لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد الدولي اختيار الحكم العراقي المونديالي احمد علي الشويلي حكما لمباريات كأس العالم المقبل.

وأضاف نجم ان "حكمنا الدولي كلف ايضاً من الاتحاد الدولي لقيادة مباريات كأس العالم للشباب تحت 19 سنة المقررة في هنغاريا شهر حزيران المقبل من هذا العام.

وبين ان الاتحاد الدولي لكرة السلة اعتمد كثيرا على الشويلي في المهمات الصعبة والمنافسات المهمة دوليا أهمها قيادته لمباريات اولمبياد طوكيو وأيضا قيادة المباريات التحضيرية للمنتخب الأمريكي أيضا قيادته لكأس القارات.

يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023 ستكون النسخة الـ19 من بطولة كأس العالم لكرة السلة للرجال، وسيشارك فيها 32 منتخبا، وتعد البطولة هي أولى تقام في في أكثر من دولة وهم الفليبين، وإندونيسيا واليابان، ومن المقرر إقامة البطولة في 25 آب ولغاية 10 أيلول 2023.