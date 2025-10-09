حكم عراقي ضمن لجنة حكام اتحاد ألعاب القوى العربي

شفق نيوز- كركوك

أعلن الاتحاد العربي لألعاب القوى، يوم الخميس، عن تشكيل لجنة الحكام الجديدة للفترة من 2025 إلى 2028، والتي تتضمن الحكم العراقي صباح حسين عبد الله، الذي يشغل منصب رئيس اتحاد ألعاب القوى في كركوك.

وجاء إعلان الاتحاد، بكتاب رسمي صدر عن الأمانة العامة للاتحاد، ومُوجّه إلى نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الحكام محمد يحيى أبو قدي.

وتعليقاً على اختياره ضمن لجنة الحكّام العرب، قال رئيس اتحاد ألعاب القوى في كركوك صباح حسين عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن اختياره ضمن اللجنة يعد "خطوة مهمة لتعزيز دور العراق في المحافل الرياضية العربية والآسيوية، وفرصة لتبادل الخبرات والتحكيم في البطولات الإقليمية المقبلة".

وأضاف ان "التمثيل العراقي في اللجان العربية يسهم في رفع مستوى كوادرنا التحكيمية، ويعكس الثقة بقدرات الحكم العراقي في ميادين ألعاب القوى".

وضمّ التشكيل الجديد عدداً من الحكّام العرب من تسع دول، من بينهم صباح حسين عبدالله ممثلاً عن العراق، إلى جانب كل من حمد عبد الله الحنو من السعودية، وعبد الله محمد الذهلي من سلطنة عمان، وقمار محمد فريد من الجزائر.

كما ضم التشكيل الجديد جمالة جميل من الأردن، مراد وهب من المغرب، منتصر محمد من فلسطين، صلاح محمد عثمان من السودان وعلي ياسين من البحرين.

وطلبت الأمانة العامة من نائب رئيس الاتحاد، اتخاذ ما يراه مناسباً لعقد الاجتماع الأول للجنة الجديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الكتاب، لانتخاب رئيس اللجنة ونائبه والمقرر.

وجاء في الكتاب الرسمي الذي حمل توقيع الأمين العام للاتحاد العربي لألعاب القوى ماجد بن أحمد الياسين، أن "هذا القرار يأتي في إطار إعادة هيكلة اللجان العاملة في الاتحاد، وتفعيل دور الحكّام العرب بما يسهم في تطوير منظومة ألعاب القوى في الدول الأعضاء".