حكم عراقي دولي يقود نزالات الملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة، يوم الثلاثاء، عن اختيار الحكم الدولي العراقي حمزة إسماعيل، ضمن قائمة الحكام الرسمية والمعتمدة لادارة نزالات الملاكمة ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في مملكة البحرين، خلال المدة من الـ22 ولغاية 31 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

واختار الاتحاد الدولي للملاكمة أكثر من 25 حكماً يمثلون خيرة حكام العالم، وذلك لقيادة نزالات الملاكمة التي سيتبارى فيها أفضل وأقوى الملاكمين الشباب على مستوى قارة آسيا ضمن فعاليات الدورة التي ستحتضنها العاصمة البحرين في النصف الثاني من الشهر المقبل.

وسبق للحكم حمزة إسماعيل، أن شارك في قيادة العديد من البطولات العربية والآسيوية خلال الفترة الماضية، وحقق خلالها نجاحات كبيرة أسهمت في أن يقع الاختيار عليه ضمن كوكبة الحكام الدوليين الذي سيقودون منافسات رياضة الفن النبيل في البحرين.