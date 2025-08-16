حكم عراقي دولي يقود مباراة نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة للرجال

شفق نيوز- بغداد

يقود الحكم العراقي الدولي أحمد الشويلي، مباراة النصف النهائي بين منتخبي نيوزيلندا والصين ضمن نهائيات كأس آسيا لكرة السلة للرجال في السعودية.

وكلّف الاتحاد الآسيوي لكرة السلة حكم عراقي لقيادة هذه المباراة المهمة في بطولات كأس آسيا للرجال الجارية في السعودية.

‏وقال الحكم الدولي العراقي أحمد الشويلي، يوم السبت، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الآسيوي كلفني لقيادة مباراة مهمة ضمن نهائيات كأس آسيا لكرة السلة للرجال الجارية احداثها حاليا في المملكة العربية السعودية".

‏وأضاف أن "المباراة تجمع منتخب نيوزلندا ونظيره الصيني في ‫نصف نهائي بطولة كأس آسيا وأن الفائز منها سيبلغ المباراة النهائية".

وكان المنتخب العراقي لكرة السلة قد ودع بطولة كأس آسيا 2025 بعد 3 خسارات، أمام الفلبين بنتيجة 66-57، وأمام الصين تايبيه بنتيجة 87-60، كما خسر من نظيره النيوزيلندي بنتيجة 100-78 في افتتاح مبارياته ضمن كأس آسيا لكرة السلة للعام 2025.