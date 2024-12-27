حكم روماني يقود لقاء العراق والسعودية غدا في خليجي 26

شفق نيوز/ كلفت اللجنة المنظمة لخليجي 26 طاقم تحكيم روماني بقيادة إستيفان كوفاتش لإدارة سيقود مباراة المنتخب الوطني أمام السعودية ضمن الجولة الثالثة من خليجي 26 .

ويواجه منتخب العراق نظيره السعودي غداً السبت في الساعةِ الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، في ستاد جابر الأحمد الدولي ضمن إطارِ مباريات الجولة الثالثة لمنافسات كأس خليجي 26 .

يذكر أن مباريات الغد ستقام بالتوقيتِ نفسه لفرق المجموعة، حيث يلتقي منتخب البحرين منتخب اليمن، والذي ضمن الأول تأهله إلى الدور نصف النهائي، بينما يبقى مصير التذكرة الثانية لغاية صفارة نهاية مواجهة العراق والسعودية، حيث يلعب العراق بفرصةٍ واحدةٍ للتأهلِ من خلال الظفرِ بنقاطِ المباراة لا غير، بينما يلعبُ المنتخبُ السعوديُّ بفرصتي الفوز و التعادل للتأهلِ بسببِ فارق الأهداف الذي يصبُّ في مصلحته.