حكم أرجنتيني يستعد للمونديال بطرد 10 لاعبين.. فيديو 

شفق نيوز/ منح الحكم فاكوندو تيلو 10 بطاقات حمراء بعد معركة اندلعت خلال خسارة بوكا جونيورز في نهائي كأس الأبطال الأرجنتيني بهدفين لهدف أمام رايسينغ.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما بعد 90 دقيقة من المباراة، ولم يتبق لكلا الفريقين سوى 10 لاعبين قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة عندما اندلعت معركة بين لاعب بوكا جونيورز، سيباستيان فيلا، ويوهان كاربونيرو لاعب راسينغ كلوب.

وبحسب ما ورد بدأ المشاجرة بعد أن طالب فريق بوكا بالحصول على ركلة جزاء في الوقت القاتل من المباراة بعد أن ارتطمت الكرة بيد لاعب راسينغ داخل منطقة الجزاء.

وبعد تهدئة الأوضاع، طرد الحكم كلا من فيلا وكاربونيرو، لكنه لم ينته تماما عند تلك الحادثة، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

واستمرت المباراة في الوقت الإضافي، حيث سجل كارلوس ألكاراز هدف الفوز لصالح رايسينغ في وقت متأخر برأسية خاطفة، مما أدى إلى اشتعال الأجواء في ملعب لا بيدريرا.

وأثار احتفال ألكاراز بالهدف لاعبي بوكا، الذين تصدوا له على حافة الملعب ودفعوه وأمسكوا بأذنه ورموا الكرة باتجاهه.

وبعد تهدئة الأوضاع، طرد الحكم تيلو 5 لاعبين من فريق بوكا، ولاعبين من رايسينغ، ليرتفع إجمالي من طردهم الحكم من فريق بوكا جونيورز إلى 7 مقابل 3 من رايسينغ.

https://twitter.com/James_Dart/status/1589398230613118976

وبعد أن وجد نفسه في خضم شجار ليلة الأحد، سيسافر تيلو إلى كأس العالم 2022 مع 6 حكام آخرين من أميركا الجنوبية.

ولد الحكم الأرجنتيني في مقاطعة بوينس آيرس عام 1982 وأدار ما مجموعه 118 مباراة احترافية في قسم البريميرا.

وخلال ذلك الوقت، وجه 612 بطاقة صفراء للاعبين و45 بطاقة حمراء، وهذه ليست المرة الأولى التي يمنح فيها أكثر من بطاقة حمراء واحدة في مباراة هذا الموسم.

وفي سبتمبر، خلال مباراة بين رايسينغ ونادي أتلتيكو بلاتيني، منح الحكم 3 بطاقات حمراء و 6 بطاقات صفراء خلال مباراة شهدت فوز الراسينغ 1-0.

يعتبر أحد أفضل الحكام في أميركا الجنوبية، وتم إدخاله في قائمة الحكام الدوليين في "فيفا" في عام 2019.