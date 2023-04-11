حكم دولي يرفع دعوى قضائية ضد نجمي القوة الجوية "حمادي وبايش"

شفق نيوز/ رفع الحكم الدولي مهند قاسم دعوى قضائية ضد عضو ادارة ولاعب في فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم.

وقدم الحكم الدولي مهند قاسم لمحكمة بغداد الجديدة شكواه بشكل رسمي ضد عضو ادارة ولاعب نادي القوة الجوية حمادي احمد، وكذلك ضد لاعب المنتخب والجوية ابراهيم بايش.

وذكر في شكواه أن سبب رفعه الدعوى هو تهجم حمادي وبايش عليه وسبه وشتمه وتهديده في ملعب الشعب الدولي بعد انتهاء لقاء القوة الجوية والكهرباء.

وكانت مباراة القوة الجوية والكهرباء جرت ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز وانتهت لصالح الكهرباء بنتيجة 3-2.