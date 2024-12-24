حكم دولي تركي يقود لقاء العراق والبحرين في خليجي 26

شفق نيوز/ ‏سمّت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 26 لكرة القدم حكما دوليا تركيا لإدارة مباراة المنتخب العراقي والبحريني المقرر يوم غد الأربعاء.

‏ستكون مواجهة منتخبي العراق والبحرين ضمن الجولة الثانية من خليجي 26، غدًا الأربعاء بقيادة الحكم الدولي التركي خليل أوموت ميلير.

ويلتقي منتخب العراق بنظيره البحريني في مباراة مهمة يوم غد الأربعاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، التي تحتضنها الكويت.

ويسعى المنتخبان إلى الفوز على استاد جابر الأحمد الدولي في المباراة الحاسمة، من أجل ضمان التأهل إلى نصف النهائي.